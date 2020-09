Pepe ‘roubou’ a bola para o capitão

Resolvido que estava o jogo, Cristiano Ronaldo deu lugar a Diogo Jota, aos 81 minutos, e seguiu para os balneários, acompanhado do staff médico, depois de cumprimentar os elementos que estavam no banco de suplentes. Por isso, quando o árbitro apitou para o final do jogo, não estava no relvado. Pepe, sempre atento, fez questão de ir junto de Danny Makkelie ‘roubar’ a bola do jogo para entregar ao capitão. Mais uma para juntar às muitas que deve ter, ainda que esta seja especial.

Felicitações de todo o lado

O feito de CR7 foi notícia em todo o Mundo e a FIFA recolheu mensagens de alguns amigos do craque a felicitá-lo. Nani, Deco, Nuno Gomes, Marcelo, Roberto Carlos e Rio Ferdinand elogiaram o craque português, que também foi lembrado por Sporting, Man. United e Juventus, clubes por onde passou (e ainda passa).