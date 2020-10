Pepe: «Sei a idade que tenho, mas também sei o que posso dar»

Pepe fez este sábado a antevisão do confronto entre França e Portugal, a contar para a Liga das Nações (amanhã, 19H45, em Paris).





"Sinto sempre o 'friozinho' na barriga""Fico feliz porque demonstra que Portugal tem grandes jogadores jovens que podem dar o contributo à Seleção Nacional. Cabe-nos, nos clubes, dar o melhor para o selecionador escolher""Isso é a nossa realidade. O Mundo está dessa forma e estamos cientes do que pode acontecer. Estamos preparados"."Como disse, estamos preparados. É uma situação não só no futebol. Quando entramos no campo não pensamos nisso, apenas em ganhar e ajudar a Seleção Nacional. Eu penso assim e acredito que os meus colegas também"."Eu penso é no próximo jogo (risos). Sei a idade que tenho, mas também sei o que posso dar"."Nunca se sabe. Como disse, estou focado no jogo de amanhã. Temos de estar cientes do que vamos ter pela frente e temos de estar à altura para honrar a nossa camisola"."Sabemos que quando entramos em campo estamos a representar uma nação importante no Mundo. Entramos em cada jogo para dar o nosso melhor".