Pinto da Costa: «Ronaldo vai jogar até aos 50 anos»

Pinto da Costa lamentou esta tarde a lesão de Pepe e comentou a renovação "inteligente" que Fernando Santos está a realizar na Seleção Nacional.





"O período de paragem não vai ser tão longo quanto isso", disse o líder portista à RTP, poucas horas antes do aranque da final da Liga das Nações, que coloca frente a frente Portugal e a Holanda, no Estádio do Dragão. "Fico desiludido porque o Pepe é daqueles jogadores que merecia estar hoje aqui. Há mais de 100 jogos que dá sempre tudo pela Seleção Nacional com grandes exibições e contributo nas vitórias que temos tido. O Pepe era um dos indiscutíveis que merecia estar presente mas estará no coração de todos nós, no público. No final sentirá o carinho dos colegas que de certeza lhe vão dedicar a vitoria."Já sobre a renovação da Seleção, Pinto da Costa deixou elogios a Fernando Santos. "Está a fazê-lo de forma inteligente, está a preparar uma equipa para o futuro. Os jogadores todos têm um limite de duração, tirando o Ronaldo, que eu penso que vai jogar até aos 50 anos pelo grande profissional que é e pelo talento que tem. Tem sido uma ação muito inteligente do Fernando Santos e nada me admira porque o conheço bem."