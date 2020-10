Portugal começa preparação do jogo com a França com toda a equipa disponível

A Seleção Nacional cumpriu esta quinta-feira uma sessão de treino na Cidade do Futebol, com vista à preparação do jogo com a França, que se disputa domingo, às 19h45, hora portuguesa, no Stade de France, a contar para a Liga das Nações.





Raphael Guerreiro: «Vamos fazer um grande jogo contra a França» Raphael Guerreiro: «Vamos fazer um grande jogo contra a França»

A carregar o vídeo ...

Fernando Santos contou com os 26 jogadores, mas o grupo dividiu-se entre recuperação e treino no relvado.A equipa volta a treinar amanhã de manhã, antes da partida, a meio da tarde, para Paris.Recorde-se que ontem Portugal defrontou a Espanha, no Estádio de Alvalade, um particular que