Portugal conhece hoje adversários na Liga das Nações

A sede da UEFA, em Nyon, recebe hoje, a partir das 17 horas, o sorteio de mais uma edição da Liga das Nações. Portugal, que venceu a 1ª edição da prova, integra o Pote 2 na Liga A – mantêm-se também as Ligas B, C e D –, juntamente com Dinamarca, Bélgica e Hungria – seleções que, por isso, não poderão defrontar o conjunto orientado por Roberto Martínez.





Os rivais da Seleção Nacional sairão do seguinte lote de equipas: Espanha, Croácia, Itália e Holanda (Pote 1); Suíça, Alemanha, Polónia e França; Israel, Bósnia, Sérvia e Escócia. Cada grupo terá quatro equipas, com seis jogos para cada uma. A fase de grupos vai realizar-se em setembro (5-7 e 8-10), outubro (10-12 e 13-15) e novembro (14-16 e 17-19).

Entre os condicionalismos decididos pelo Comité Executivo para o sorteio, o destaque vai para a impossibilidade de um confronto entre a Arménia e o Azerbaijão (ambos na Liga C), devido ao conflito político entre os dois países.