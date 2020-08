Portugal defronta Suécia em Alvalade e França no Estádio da Luz

A FPF revelou esta terça-feira que o Estádio de Alvalade e o Estadio da Luz serão os palcos dos próximos compromissos da Seleção Nacional, agendados para os meses de outubro e novembro.





Nos dias 7 e 14 de outubro, Portugal defronta a Espanha (jogo particular) e Suécia (Liga das Nações) no Estádio de Alvalade, enquanto que nos dias 11 e 14 do mês seguinte, o Estádio da Luz vai acolher os encontros da equipa de Fernando Santos frente a Andorra (particular) e França (Liga das Nações).