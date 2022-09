Portugal-Espanha com lotação esgotada em Braga

O jogo entre as seleções de Portugal e Espanha, no dia 27 de setembro no Estádio Municipal de Braga, a contar para a Liga das Nações, terá lotação esgotada, anunciou este domingo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Segundo comunicado da FPF, "todos os bilhetes disponibilizados" foram vendidos, "o que significa que haverá casa cheia para este embate".

As duas seleções defrontam-se no âmbito do grupo 2 da Liga das Nações, no qual, três dias antes, Portugal visita a República Checa.

Neste momento, os espanhóis lideram a poule, com oito pontos, em posição de avançar para o playoff, seguidos dos portugueses, com sete, enquanto a República Checa soma quatro e a Suíça três, em lugar de descida.