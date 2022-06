Portugal inicia preparação para o jogo com a República Checa com 15 jogadores no relvado

A Seleção Nacional começou esta segunda-feira a preparar o terceiro encontro no Grupo A2 da Liga das Nações, com a República Checa, num treino no qual os titulares frente à Suíça fizeram trabalho de recuperação. Fernando Santos contou apenas com 15 jogadores no relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras.

No domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a equipa das quinas alcançou a primeira vitória na prova, perante a Suíça, com golos de William Carvalho (15 minutos), Cristiano Ronaldo (35' e 39') e João Cancelo (68'), um triunfo que deu também a Portugal a liderança na 'poule'.

Com esta goleada, Portugal passou a liderar o agrupamento, com 4 pontos, os mesmos da República Checa, que empatou na receção à Espanha (2-2), terceira colocada, com dois, seguida dos helvéticos, ainda sem pontos, ao fim de duas jornadas.

Depois de enfrentar os checos, novamente no Estádio José Alvalade, na quinta-feira, Portugal ruma a Genebra, onde irá jogar no domingo, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.