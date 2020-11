Portugal na máxima força na véspera de defrontar a França

Portugal contou esta sexta-feira com todos os futebolistas disponíveis, no derradeiro treino no Estádio da Luz, em Lisboa, palco do encontro da quinta jornada do Grupo 3 da Liga das Nações A, diante da França, que pode ser decisivo.

No apronto aberto à comunicação social nos primeiros 15 minutos, o selecionador Fernando Santos teve à disposição os 25 jogadores convocados, depois de na quinta-feira ter contado com apenas 14, visto que 10 dos titulares no particular com Andorra (7-0) - a exceção foi Pedro Neto - e também Cristiano Ronaldo fizeram trabalho de recuperação.

A partir das 12H30, Fernando Santos e um jogador a designar fazem a antevisão da partida com os campeões do Mundo e vice-campeões da Europa.

Por outro lado, os franceses, que na quarta-feira perderam o particular com a Finlândia, por 2-0, treinam no mesmo recinto, às 18 horas, logo depois de o selecionador gaulês, Didier Deschamps, e um atleta abordarem a partida, às 17.

No sábado, Portugal recebe a França, em encontro da quinta jornada do grupo 3 da Liga das Nações A, que pode ser decisivo para o apuramento para as meias-finais.

As duas seleções têm ambas 10 pontos, mas a seleção nacional lidera o grupo, com melhor diferença de golos (9-1 contra 7-3), quando faltam disputar duas rondas.

O jogo está agendado para 19H45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e será dirigido pelo alemão Tobias Stieler.