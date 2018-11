«Portugal pode permitir-se descansar a sua estrela vários meses e jogar tão bem»

O selecionador polaco, Jerzy Brzeczek, considerou esta segunda-feira que Portugal, adversário de terça-feira no jogo que fecha o grupo 3 da Liga das Nações, demonstrou ser igualmente forte mesmo sem Cristiano Ronaldo."Portugal jogar sem ele mostra quão bom é o futebol português, ganhou o grupo, são campeões da Europa, tem muitos jogadores com muito boa qualidade e podem permitir-se descansar a sua estrela vários meses e jogar tão bem. O Cristiano Ronaldo pode mudar o decorrer de um jogo sozinho, mas a equipa, mesmo sem ele, joga muito bem", disse na antevisão da partida de terça-feira, em Guimarães.Com o empate a zero em Itália, no sábado, Portugal carimbou o acesso à 'final four' da competição, a realizar-se em junho do próximo ano, mas para Jerzy Brzeczek, "mesmo com as posições definidas, vai ser um jogo importante"."Vamos jogar para ganhar pontos e para nos mantermos no mesmo pote para os sorteios, enquanto Portugal joga em casa e vai dar o seu melhor", anteviu.O técnico disse não estar satisfeito com os resultados obtidos - a Polónia vai ser a última do grupo -, mas considerou que a "experiência" acumulada vai ser útil "na preparação para as eliminatórias para o Euro2020".Brzeczek revelou que os últimos dias foram "muito positivos", porque permitiram à equipa falar e debater e, também, pelo episódio de domingo em que jogadores e treinadores ficaram presos num elevador de um museu em Gdansk, durante 15 minutos, o que terá fortalecido o espírito de grupo.O ponta de lança Robert Lewandowski e principal referência da seleção polaca é baixa por lesão depois de ter agravado um toque num joelho no recente jogo com a República Checa."A falta do Robert Lewandowski é uma grande perda, mas um sinal para a equipa que, sem a nossa estrela, temos que fazer o nosso melhor", disse.Ao lado do treinador sentou-se o avançado Milik, que vai ser o substituto do ponta de lança do Bayern de Munique."Este jogo é muito importante, porque precisamos de jogar e de vitórias para quebrar o que tem acontecido. Vamos concentrar-nos em jogar bem, vamos jogar contra uma das melhores equipas do mundo, respeitamos isso, mas depende muito da nossa atitude e queremos vencer", disse o jogador do Nápoles.Portugal é líder, com sete pontos, e já está apurado para a 'final four', a Itália ocupa a segunda posição, com cinco, e a Polónia a terceira e última, com apenas um.Portugal e Polónia defrontam-se às 19h45 de terça-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.