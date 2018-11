Portugal-Polónia com lotação esgotada em Guimarães

O jogo entre Portugal e Polónia, a 20 de novembro, terá lotação esgotada no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.A confirmação surgiu pela Federação Portuguesa de Futebol, que explicou que uma procura "intensa" resultou no facto de todos os bilhetes terem sido vendidos para o último jogo da Seleção Nacional no grupo 3 da Liga das Nações.Antes deste encontro, a equipa de Fernando Santos disputa no sábado uma partida com a Itália, que pode dar o apuramento desde já para a final four da competição.