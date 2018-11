PSP evitou males maiores em Guimarães

O ambiente foi sempre sereno no estádio, com a claque polaco também a contribuir, mas a partir do penálti de Danilo sobre Milik e do golo que se seguiu os ânimos aqueceram e muito mais fora dos relvados.

No final do jogo, aliás, foi o corpo da intervenção da PSP que evitou males maiores, afastando vários adeptos portugueses que não saíram do estádio e estavam bem perto da zona dos polacos. A troca de apupos foi evidente e o ambiente já estava a ficar demasiado quente, pelo que as forças da ordem fizeram questão de subir alguns degraus da bancada e conseguiram afastar os portugueses rumo à saída.