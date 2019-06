PSP mobiliza 9.000 agentes para garantir segurança da final four da Liga das Nações

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai afetar 9.000 agentes para a final four Liga das Nações, a disputar entre quarta e domingo, no Porto e em Guimarães, por Portugal, Suíça, Holanda e Inglaterra, anunciou esta terça-feira a força policial."A operação está a ser preparada há vários meses e está alicerçada na grande experiência da PSP na segurança de grandes eventos", disse o intendente Alexandre Coimbra, em conferencia de imprensa.Segundo o responsável, são esperados 15.000 adeptos ingleses, 5.000 holandeses e 2.500 suíços, sendo que ainda não está contabilizado o número de portugueses.Ainda restam cerca de 4.000 bilhetes para o jogo entre Portugal e Suíça, no Estádio do Dragão, no Porto, marcado para quarta-feira, enquanto o embate entre Holanda e Inglaterra, de quinta-feira, em Guimarães, está praticamente esgotado."Há a necessidade de conjugar o ambiente festivo e de potencial conflito dos adeptos com a normalidade das cidades. Devemos ter em conta a partilha dos mesmos espaços pelos diferentes tipos de adeptos", disse Alexandre Coimbra, admitindo a "maior pressão dos lugares públicos" do Porto e Guimarães.Toda a operação conta com ajuda do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), sediado no Comando Metropolitano do Porto, bem como de muitos 'spotters' dos países cujas seleções se deslocam a Portugal.Assegurar a "liberdade e a segurança" é o objetivo da PSP, num modelo que vai privilegiar "a prevenção e a elevada capacidade de intervenção", apostando também na "mobilidade e baixa ostensibilidade".Segundo o responsável, há a preocupação de uma resposta proporcional e focada na especificidade dos incidentes, "privilegiando o diálogo, discrição, atitude não provocatória e facilitação".A ameaça terrorista foi tida em causa - "é sempre presente e avaliada na equação" - nomeadamente nos pontos de maior concentração de adeptos, nos quais haverá "barreiras que possam evitar que veículos acedam aos locais de adeptos".A PSP prometeu "balanços sempre que se justificarem" e, cumpridas 24 horas do início da operação, revelou que há foram detidos dois cidadãos portugueses por venda ilegal de bilhetes.Portugal e Suíça disputam o primeiro lugar na final, na quarta-feira, a partir das 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, enquanto Holanda e Inglaterra disputam a segunda vaga, na quinta, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.Em ambos os casos, as portas abrem três horas mais cedo e é aconselhado aos adeptos que se desloquem atempadamente.