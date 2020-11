Quinteto pode jogar na Croácia

A Seleção Nacional entrou para esta partida com cinco jogadores em risco de exclusão. Eram eles Rúben Dias, Raphaël Guerreiro, Bruno Fernandes, João Félix e Diogo Jota; porém, nenhum deles viu o cartão amarelo e, por isso, estão disponíveis para o jogo de terça-feira frente à Croácia, que já nada vai contar para Portugal no que ao apuramento para a final four da Liga das Nações diz respeito.

Já do lado de França, Kanté estava em perigo e, com o cartão amarelo que lhe foi mostrado aos 80 minutos, está de fora da partida contra a Suécia. Lenglet, Nzonzi, Pogba e Digne continuam em risco.