Rafa: «Toda a gente está a tentar ganhar o seu espaço, não sou diferente»

Depois do, Rafa referiu que a Seleção Nacional podia ter saído da partida com a vitória. Dizendo que toda a gente está a tentar ganhar o seu espaço, o jogador do Benfica desvalorizou a ausência de Cristiano Ronaldo."Foi um jogo em que tivemos oportunidades para conseguir ganhar, mas não conseguimos, saimos daqui com um sabor amargo mas trabalhámos para a vitória. Toda a gente está a tentar ganhar o seu espaço, eu não sou diferente. Estou a lutar pelo meu. Portugal não é mais favorito ou menos favorito. Queremos é ganhar a competição. Fazemos o nosso trabalho. É sempre bom trabalhar com o Ronaldo, mas ele não está, e vamos é lutar para sair por cima na próxima fase. Trabalhei todos os anos com a mesma força e vontade. É o que sou", disse.