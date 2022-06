Ricardo Horta sobre o Benfica após marcar por Portugal: «Estou focado na Seleção e o futuro logo se verá»

Ricardo Horta foi a figura da Seleção Nacional em Sevilha, ao apontar o golo do empate ( 1-1 ) de Portugal diante da Espanha. No entanto, o avançado do Sp. Braga queria a vitória."Faltou a vitória, cada jogo pensamos nisso mas não foi possível. Jogámos contra uma grande seleção, estou feliz pelo empate mas queríamos a vitória. Ainda faltam mais jogos, estamos focados já no próximo. Estávamos a defrontar uma grande seleção e não estávamos a encontrar os passes certos", começou por dizer à RTP3.Questionado sobre o interesse do Benfica, voltou a chutar o tema para canto. "Agora estou focado na Seleção, a aproveitar cada minuto", disse, abordando depois o mesmo tema na Sport TV: "Como já disse anteriormente, não é tempo para falar nisso. Estou focado na Seleção e o futuro logo se verá.""É um sentimento de orgulho na Seleção. Estou aqui por mérito e vou tentar aproveitar o meu tempo aqui com os meus companheiros. Dificuldade do jogo? Estamos a defrontar a Espanha, uma das melhores do Mundo com grandes jogadores. Foi um jogo equilibrado. Na 1ª parte não encontrámos os espaços que pretendíamos, mas na 2ª parte retificámos. Isso traduziu-se no golo e podíamos ter feito mais um golo. Cansaço de muitos jogos? Estamos preparados para competir e jogar. Temos 3 jogos em 7/8 dias e vamos apresentar-nos na melhor forma", vincou Horta à Sport TV."Senti-me muito bem. Jogar com estes companheiros é muito fácil. Temos um grupo cheio de qualidade, cheio de homens com H grande e encontrei um grupo fantástico, tinha de resultar. O míster disse-me para desfrutar, onde é que havia espaços para jogarmos e foi isso. Tentei dar o meu máximo, aproveitar cada minuto que estou aqui e felizmente correu bem. Duas grandes equipas, duas grandes seleções, dos melhores jogadores do Mundo. Foi um bom resultado, queríamos a vitória, claro, quando Portugal entra só pensa na vitória mas ainda há três jogos nesta fase e vamos querer ganhá-los", acrescentou Horta, agora ao Canal 11.