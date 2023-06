Ronald Koeman exige atitude

Antes da grande decisão, a anfitriã Holanda encontra (14 horas, em Enschede) a Itália na sempre inglória luta pelo 3º lugar. Alvo principal do mar de críticas que se seguiu ao desaire (2-4) com os croatas, Ronald Koeman deixou um aviso à equipa: “O objetivo principal é o Euro’2024, mas um jogo com a Itália é sempre importante. Não vou dar descanso aos jogadores só porque é o último da época... vou levar este jogo em consideração para a convocatória de setembro. Espero que entremos com a mesma motivação das meias-finais e não cometamos os mesmos erros.”

Também Roberto Mancini foi obrigado a afastar os rumores de que estaria a ponderar abandonar o cargo. “Fiquei triste pela derrota, por falhar a final, mas está tudo como dantes”, justificou o italiano, que deve operar várias alterações no onze para hoje.