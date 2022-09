Ronda decisiva em dois grupos

Para hoje estão agendadas as jornadas decisivas dos Grupos A e B da divisão A da Liga das Nações. E, no primeiro, segue tudo em aberto. A líder Croácia desloca-se até Viena para medir forças com a Áustria, em jogo que será arbitrado por Artur Soares Dias. Já a França, que venceu pela primeira vez no torneio na última ronda diante da Áustria (2-0), ainda não tem a permanência garantida na Liga A. Para tal, terá um teste de fogo em Copenhaga com a Dinamarca, a um ponto da Croácia, que sonha com a passagem à final four. Deschamps revelou que irá lançar Aréola devido à lesão de Maignan. Por sua vez, Dembélé está em dúvida.

Já no Grupo B, Holanda e Bélgica discutem a passagem à próxima fase em Amesterdão. A seleção de Louis van Gaal até poderá perder – por menos de três golos de diferença –, mas o técnico de 71 anos garantiu que vai "ganhar o jogo". De resto, Gales recebe a Polónia e ainda sonha com a manutenção, tendo para isso de ganhar por apenas um golo.