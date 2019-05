Rony Lopes acredita que Portugal pode conquistar a Liga das Nações

O médio português Rony Lopes, a jogar no Monaco, disse esta quinta-feira que acredita "muito" que a seleção portuguesa pode vencer a Liga das Nações, o que seria uma "excelente conquista"."Acredito que esta primeira Liga das Nações fique em Portugal. Com os jogadores que temos, acho que isso é perfeitamente possível e só tenho a desejar a melhor sorte do mundo à nossa seleção", frisou o atleta, em Vila Nova de Poiares, sua terra natal, no distrito de Coimbra.O jogador, que falava aos jornalistas à margem da apresentação do 4º Torneio sub-11 Rony Lopes, que se vai disputar no domingo em Vila Nova de Poiares, envolvendo oito equipas, salientou que vencer a Liga nas Nações em Portugal "seria um feito histórico".A seleção portuguesa defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, na próxima quarta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19:45. Um dia depois, Inglaterra e a Holanda disputam à mesma hora a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.Ultrapassada a lesão que o afastou da competição durante cerca de cinco meses, Rony Lopes disse que a sua ambição para a próxima época passa por representar regularmente a seleção nacional."Vou aproveitar bem estas férias para descansar, mas antes da pré-época vou começar a trabalhar forte para a próxima época, porque tenho esse objetivo de ir à seleção regularmente e acredito que tenho grandes probabilidades de ir", sublinhou.O 4º Torneio sub-11 Rony Lopes disputa-se durante todo o dia de domingo no Estádio Municipal Rui Manuel Lima, terminando com um jogo entre "os amigos do Rony e os amigos do pai do Rony".O evento tem como parceiros o município de Vila Nova de Poiares e da Associação Desportiva de Poiares.