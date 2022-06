Rossi: «Vão fazer um minuto de silêncio por mim nos estádios húngaros quando eu morrer»

Se a participação da Inglaterra na Liga das Nações estava a ser uma desilusão, a receção de ontem à Hungria foi um autêntico pesadelo. Demonstrando, mais uma vez, total incapacidade para chegar ao golo, os ingleses acabaram humilhados pela Hungria, que fez história ao vencer por 4-0.A equipa de Gareth Southgate afunda-se, assim, no último lugar do Grupo 3, com a descida à Liga B no horizonte. O técnico foi muito contestado pelos adeptos e assumiu: "Os resultados são da minha responsabilidade. Esta noite é uma experiência de castigo." Já os húngaros, treinados pelo italiano Marco Rossi – que deixou uma tirada curiosa após o feito de ontem: "Significa que, quando morrer, vão fazer um minuto de silêncio por mim nos estádios húngaros" –, assumiram a liderança, com mais um ponto do que a Alemanha, que goleou a Itália por 5-2 – Kimmich, Gündogan, Müller e Werner (bisou) fizeram os golos alemães; Gnonto e Bastoni reduziram.