Rúben Dias agradece “apoio incrível” dos adeptos

Rúben Dias foi um dos homens em foco no jogo do Dragão. O defesa-central, de 22 anos, venceu o seu primeiro troféu como sénior pela Seleção Nacional e, no final do duelo com os holandeses, recebeu também a notícia de ter sido considerado melhor jogador em campo.

"Estou muito feliz pela vitória. Foi o meu primeiro torneio pela Seleção Nacional e a primeira vez que conseguimos ganhar na nossa casa, e este torneio é muito importante", disse o defesa, ainda no relvado, na ‘flash interview’ da RTP, deixando de seguida um agradecimento aos incansáveis adeptos que apoiaram-se a Seleção Nacional no Estádio do Dragão: "O apoio foi incrível."

Titular ao lado de Pepe no jogo da meia-final, Rúben Dias jogou desta vez com José Fonte. A dupla não permitiu golos ao adversário mas isso não significa que o jogo foi fácil, pois os avançados deram muito trabalho, como também tinha sido difícil o duelo com Seferovic, contra a Suíça. "Não foi nada fácil, apanhámos grandes equipas. Muito trabalho, melhorámos de jogo para jogo e estamos muito felizes por termos conseguido vencer", rematou.