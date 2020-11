Rúben Dias após eliminação de Portugal da Liga das Nações: «A frustração é enorme»

Rúben Dias é um rostos da desilusão portuguesa após derrota (0-1) frente à França, jogo da 5.ª jornada do grupo 3 da Liga das Nações, resultado que retirou a Portugal a hipótese de discutir a 'final four' da prova pelo segundo ano consecutivo.





No final da partida, o defesa-central português assumiu que os jogadores não estão "felizes" com o resultado obtido, assumindo que um dos principais objetivos da equipa para o encontro não foi cumprido."Não estamos nada felizes. Queríamos muito ganhar, mas acabámos por sofrer um golo. O objetivo era não o conceder, para estarmos mais perto de ganhar. Criámos muitas oportunidades mas não conseguimos marcar. A frustração é enorme porque simplesmente perdemos, seja contra quem for.", começou por dizer o internacional luso em declarações à Sport TV, assumindo que o encontro acabou por ser equilibrado. "Foi um jogo muito equilibrado entre duas grandes equipas. Também tivemos muitas ocasiões para conseguir o empate", concluiu.