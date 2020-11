Rúben Dias e a estreia a marcar pela Seleção: «É sempre um momento especial»

Rúben Dias teve esta terça-feira uma noite de sonho em Split ao estrear-se a marcar pela Seleção Nacional e logo com dois golos no triunfo (2-3) sobre a Croácia. Após o encontro, o central do Manchester City não escondeu a felicidade e assumiu que era algo que procurava há já algum tempo.





"Como é óbvio, a vontade de fazer a estreia a marcar pela Seleção é algo que está sempre presente. É sempre um momento especial. Esse momento chegou hoje e estou muito feliz, ainda mais por ter juntado a esse momento a vitória num jogo difícil, num campo difícil e num contexto nada fácil. Agora é focar no clube", afirmou Rúben Dias, aos microfones da RTP.O defesa ex-Benfica admitiu que Portugal não entrou da melhor forma na partida mas destacou a boa resposta frente a um adversário com muita qualidade. "Tentámos adaptar-nos às condições difíceis do relvado que estava em bastante mau estado. Não fizemos essa adaptação de forma fácil como devíamos, mas a entrada na 2ª parte foi totalmente diferente. É uma vitória frente a uma equipa muito boa", justificou."Foram dois golos que não tiveram uma ação direta da minha parte. No primeiro a bola ressalta e no segundo é um lance em que valeu eu acreditar que ainda ia dar."