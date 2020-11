Rúben Dias: «Não abanamos com o vento em relação ao que as pessoas opinam e acham»

O defesa Rúben Dias disse esta segunda-feira que Portugal é uma seleção "consistente e não abana com o vento", face às críticas depois da derrota (1-0) com a França, que ditou a eliminação da Liga das Nações de futebol.

"Nós somos consistentes, não abanamos com o vento em relação ao que as pessoas opinam e acham. Somos e seremos sempre uma equipa confiante e com noção do que somos capazes de fazer. Somos uma equipa que quer muito ganhar e nunca deixaremos de ser", assegurou o central dos ingleses do Manchester City, em conferência de imprensa, no Estádio Poljud, em Split.

O habitual titular no eixo defensivo do conjunto das 'quinas' reforçou que Portugal viajou até à Croácia com o único objetivo de vencer a vice-campeã mundial, no encontro de terça-feira, da sexta e última jornada do Grupo 3.

"Nós vamos simplesmente jogar para ganhar o jogo, como temos feito até aqui. O facto de a Croácia ainda ter um objetivo [de permanecer na Liga A] só lhe diz respeito a ela, mas é uma informação importante para nós, apesar de ser nos ser alheia, porque ganhar seria sempre a solução", observou.

Jogar o mais rápido possível depois de uma derrota será, para o jovem defesa, de 23 anos, um "extra dentro dos jogadores portugueses", perante uma seleção croata com "muito valor".

"Sem dúvida que, quando há um mau resultado, existe algo extra dentro de nós. Uma equipa que quer ganhar sempre, não gosta nada de perder. O melhor que nos podem fazer é dar um jogo o mais rápido possível e ir lá para ganhar. Será um jogo muito difícil, contra uma boa equipa e temos a consciência de que tem muito valor", explicou.

Para a derradeira ronda, Portugal não vai contar com o lateral Raphaël Guerreiro, dispensado antes da viagem, devido a problemas físicos, nem com Renato Sanches, que já não tinha participado na derrota com a França.

Portugal, que ainda é o detentor do troféu, falhou a qualificação para a 'final four' da prova, ao perder por 1-0 na receção à França, que, por seu lado, assegurou o primeiro lugar do grupo e a presença nas meias-finais.

Com um encontro por disputar no Grupo 3 da Liga das Nações A, a equipa das 'quinas' é 2.ª classificada, com 10 pontos, menos três do que os franceses. A Croácia e a Suécia, que visita a França, têm ambas três pontos e ainda lutam pela manutenção na Liga A da prova.

A partida entre Portugal e Croácia está marcada para terça-feira, às 19h45, no Estádio Poljud, em Split, e será dirigida pelo inglês Michael Oliver.