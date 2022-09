Rúben Neves e a vontade de Ronaldo de estar no Euro'2024: «É um profissional de mão cheia»

Rúben Neves não ficou surpreendido com o facto de Cristiano Ronaldo pretender vestir a camisola da Seleção Nacional no Europeu de 2024. O médio do Wolverhampton elogiou a forma como o capitão trabalha, afiançando tratar-se de "um profissional de mão cheia"."Surpreendido ninguém fica. Trabalhando com ele sabemos do que é capaz. Não estávamos à espera de ouvir isto naquele momento mas de alguma forma já o sabíamos, pela maneira como trabalha, como está envolvido... É sempre extraordinário quando é chamado à Seleção, é um profissional de mão cheia e estará preparado para essas competições", assegurou Rúben Neves.Recorde-se que Cristiano Ronaldo, de 37 anos, anunciou a intenção de disputar, não só o Mundial deste ano mas também o Euro'2024, na gala 'Quinas de Ouro', onde recebeu o galardão de maior goleador de seleções.