Rúben Neves, o 'tabu' Liverpool e a Liga das Nações: o que diz o 'Rolls Royce do Wolverhampton'

Rúben Neves abordou esta terça-feira a preparação da Seleção Nacional para a Liga das Nações, mas o interesse do Liverpool foi também tema de conversa na conferência de imprensa na Cidade do Futebol,É uma prova diferente das que estamos habituados. Mas com o máximo de foco possível podemos prepará-la muito bem. Não há margem de erro alguma. Vamos entrar logo na meia-final, mas vamos trabalhar no melhor sentido para conseguirmos o nosso objetivo.É óbvio que é um orgulho imenso para nós podermos levar o nome de Portugal mais além. Esse é o nosso grande objetivo, mas não é momento de pensar no futuro. Temos uma competição para ganhar e estamos totalmente focados no jogo com a Suíça.A ansiedade nunca sai. Qualquer jogador sente ansiedade antes dos jogos ainda para mais numa competição como esta, que está no primeiro ano. Somos obrigados a vencer se queremos ir mais longe. Estamos mais do que habituados a gerir essa ansiedade e a experiência do grupo vai-nos ajudar imenso.Não é uma pergunta que deva ser eu a responder. As decisões ainda não estão tomadas, estamos todos a trabalhar no sentido de ajudar a seleção da melhor maneira. Depois cabe ao míster quem vai alinhar no onze.Como disse anteriormente, é ótimo os portugueses levarem o nome do nosso país lá fora. Estamos completamente focados na seleção. Temos uma excelente competição e queremos dar o nosso melhor.Aqui e no clube também, todos os jogadores tentam sempre dar o seu melhor para ajudar a equipa. Não é diferente aqui. Tento sempre dar o meu melhor em cada treino, em cada jogo. Esse é o meu grande objetivo.O primeiro golo que seja brevemente! Quanto ao resto, é muito bom para nós. Estamos numa fase final da época e é bom aproveitar o máximo de tempo com as nossa famílias.Fácil responder! A jogar pela Seleção Nacional a motivação não falta como devem imaginar. Todos os que cá estão, estão com a motivação no máximo e bastante focados em ajudar a Seleção Nacional.É um orgulho e respnsabilidade. Estamos preparados e vamos trabalhar ao máximo nestes dias que temos antes do início da competição para atingir o nosso objetivo. São quatro equipas, não há favoritos, mas Portugal vai como sempre jogar para ganhar e tentar ganhar a competição.Claro que sim! Jogar pela Seleção é ótimo e ser em Portugal é perfeito. Temos um excelente público e temos a certeza de que o Estádio do Dragão vai estar cheio. Assim esperamos porque contamos com o máximo apoio dos portugueses para chegar ao objetivo.Temos noção de que a Suíça é poderosa e perigosa. Vamos começar agora a entrar nos detalhes para conseguirmos fazer o nosso melhor e praticar o nosso melhor futebol, estando no máximo focados em nós. Se estivermos no nosso melhor, dificilmente somos batidos. Vamos ver detalhes da Suíça, mas vamos focar-nos mais em nós.A Seleção Nacional é muito bem recebida em qualquer estádio. É óbvio que tem um sabor especial para mim. É um prazer enorme jogar no Dragão. Que esteja cheio e que o público seja o 12º jogador.