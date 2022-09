Rúben Neves: «Se estivermos ao nosso melhor nível somos uma seleção difícil de bater»

Rúben Neves foi o jogador escolhido esta quinta-feira para fazer a antevisão do jogo entre Portugal e a República Checa (sábado), da Liga das Nações."Desde o início da competição que o objetivo é seguirmos na Liga das Nações. Sabemos que dependemos de nós e que vai ser um jogo difícil. Estamos focados a 100%"."Sabemos que temos de trabalhar no nosso melhor para sermos chamados. O João [Moutinho] tem feito um trabalho fantástico, mas temos um leque enorme de jogadores que podem cá estar. É uma decisão do mister que temos de respeitar. Temos jogadores espalhados pelo mundo que podem fazer esse papel""Olhamos sempre para os jogos anteriores e nosso foco é em nós: se estivermos ao nosso melhor nível somos uma seleção difícil de bater. Estamos focados e sabemos o que temos a melhorar. Estamos muito bem preparados""Surpreendido ninguém fica. Trabalhando com ele sabemos do que é capaz. Não estávamos à espera de ouvir isto naquele momento mas de alguma forma já o sabíamos, pela maneira como trabalha, como está envolvido... É sempre extraordinário quando se é chamado à Seleção, é um profissional de mão cheia e estará preparado para essas competições""Pepe é um jogador extremamente importante para nós, mas temos a sorte de ter um leque muito grande de jogadores com qualidade que vão estar preparados. Quanto ao Rafa, foi uma decisão pessoal que respeitamos. Já foi tudo dito e temos de respeitar""É sempre bom ouvir, é um sinal que o trabalho está a ser recompensado. As dinâmicas do Wolves nada têm a ver com as da Seleção. Quando chegamos aqui, mesmo com pouco tempo de treino, tentamos mudar o chip; o mister escolhe os melhores para jogar na sua dinâmica, não na dos clubes"."No futebol, sabemos que todos tentam dar o seu melhor. Muitas vezes passam-se estas fases, mas acredito que o FC Porto tem mais do que condições para dar a volta""Claro que não! O Rafa teve as suas razões, nada teve a ver com o tempo de jogo ou não. É um orgulho enorme e um privilégio ser chamado, é o expoente máximo representar o seu país. Vou dar o máximo para estar o máximo de vezes possível".