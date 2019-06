Rui Patrício e o hat trick de Ronaldo: «Não está a fazer nada de novo...»

Autor de três golos na vitória sobre a Suíça, Cristiano Ronaldo foi tema de conversa na conferência de imprensa de antevisão da final da Liga das Nações, com Rui Patrício a destacar o trabalho feito pelo capitão até ao momento. Ainda assim, e questionado diretamente pelo hat trick do colega, o guarda-redes do Wolverhampton fala em algo normal para o dianteiro da Juventus."Para nós atletas queremos é treinar, jogar e defrontar os melhores. É para isso que trabalhamos todos os dias. Para competir, melhorar e evoluir. Todos os momentos lutamos para sermos melhores e ter oportunidade de trabalhar com o Ronaldo, seja em todas as vertentes de treino e fora, para nós é um motivo deorgulho e de aprendizagem. Para isso temos também a sorte de poder partilhar balneário com ele e trabalhar. Pra qualquer jogador e treinador é um motivo de orgulho e também nos dá experiência", começou por dizer."Ele está aqui para ganhar, como todos. Cada jogador tem de fazer o seu trabalho, dar o seu melhor, e ele faz isso em prol da equipa. Trabalha todos os dias como todos trabalhamos. Foi muito bom ter feito três golos, mas já é normal o que ele faz. Não está a fazer nada de novo em comparação com os outros. Está a fazer o que todos estão a fazer, que é lutar por este troféu", concluiu.