Rui Patrício, William Carvalho, Raphael Guerreiro e João Sousa homenageados pela FPF

Rui Patrício, William Carvalho, Raphael Guerreiro e o tenista João Sousa foram esta terça-feira homenageados no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, ondeNum jogo do grupo 3 da Liga das Nações A de futebol, competição para a qual Portugal já se tinha apurado para a final four, no sábado, com o nulo registado com a Itália, em Milão, o guarda-redes da seleção portuguesa recebeu uma placa alusiva às 75.ª internacionalizações.O guardião português, que alinha no Wolverhampton e esta noite até viu o jogo no banco de suplentes, uma vez que a baliza lusa esteve entregue a Beto, recebeu a homenagem das mãos do vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Humberto Coelho.Rui Patrício cumpriu os 75 jogos como internacional por Portugal no primeiro encontro com Itália, que decorreu no Estádio da Luz, em 10 de setembro, encontro que o conjunto treinado por Fernando Santos venceu por 1-0.William Carvalho, médio que atualmente representa o Bétis, recebeu uma placa pela 50.ª internacionalização, a qual completou na segunda ronda da Liga das Nações, quando Portugal venceu a Polónia por 3-2, no Estádio Slaski, na cidade polaca de Chorzon, em 11 de outubro.O defesa Raphael Guerreiro, que recebeu uma placa alusiva à 25.ª internacionalização, completou os 25 jogos com a camisola da seleção principal na ronda inaugural da fase de grupos do Mundial2018, que decorreu na Rússia.No intervalo do encontro que terminou empatado 1-1, diante dos 29.917 adeptos, foi a vez do presidente da FPF, Fernando Gomes, fazer uma homenagem ao tenista João Sousa, natural de Guimarães.O atleta recebeu uma camisola da seleção portuguesa com o número 28, em alusão à melhor posição que já atingiu no ranking mundial, em maio de 2016, a melhor classificação de sempre de um tenista português.