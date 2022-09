Sarabia antevê duelo com Portugal: «É uma final para nós»

Pablo Sarabia está de regresso a Portugal para representar Espanha no duelo contra a seleção portuguesa, em jogo da 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga das Nações. O antigo jogador do Sporting marcou presença na conferência de imprensa de antevisão ao jogo e perspetivou o encontro de amanhã (19h45), em Braga."Brinquei com os três portugueses do PSG [Nuno Mendes, Danilo e Renato Sanches]. Gostávamos de ganhar, mas pensamos que Portugal também vai ter o seu papel no jogo. Amanhã veremos como termina", começou por referir o extremo espanhol."Nós, desde o primeiro momento, sabemos que a força desta seleção é a equipa. Qualquer jogador que entre em campo é de alto nível. Temos uma ideia, que é o mais importante. Seguimos essa ideia e essa é a grande força. Quanto mais disponíveis estivermos melhor, mas há plena confiança em todos os que joguem. Defendemos a nossa ideia e o método para ganhar e chegarmos onde estamos", acrescentou."Amanhã será um jogo muito disputado como os anteriores contra Portugal. São partidas com muita dificuldade. Somos duas seleções com diferentes ideias, mas muito fortes e com qualidade individual enorme. Espero um jogo muito bonito para os adeptos. Vamos tentar fazer o máximo para ganhar.""Nós claramente temos a ideia principal do treinador. Há jogadores mais associativos e outros que são referência, mas a ideia é a mesma. Não muda nada. Tenho as minhas funções. Com ou sem referência na frente, fazemos o mesmo para criar o maior dano possível ao rival.""Amanhã é uma final para nós. Queremos estar na fase final. Sabemos do potencial que tem Portugal. É verdade que nos estamos a preparar bem. Qualquer jogo do grupo tem uma dificuldade enorme. É bom, faz-nos melhorar a competitividade e a preparação para a fase final do Mundial. Amanhã vamos encontrar uma equipa muito dura, com muita qualidade técnica, mas vamos tentar fazer o nosso trabalho e fazer muitas coisas bem para ganhar este jogo que é uma final para nós. Queremos chegar à final-4 antes do Mundial. Numa bola dividida, se não metes o pé forte tens mais possibilidade de sofrer danos. A melhor forma de estar preparado é estar na máxima competitividade, só assim vais estar no máximo no Mundial.""Não nos considero favoritos concretos. Há seleções muito boas e que estão a formar grandes equipas. Todos os que chegam ao Mundial é porque fizeram bem as coisas. Nós podemos estar entre essas seleções, mas não devemos pensar nisso apenas continuar a trabalhar. É a melhor forma de preparar e estar preparado para o Mundial. Cada jogo será difícil, por isso o melhor é concentrarmo-nos no próximo jogo.""Penso que não. Quem me conhece sabe que me preparado da melhor forma. Claro que não competes da mesma forma como nos jogos, mas a verdade é que qualquer equipa ganhadora precisa de rotação. Vou jogar este mês e vamos tentar preparar da melhor forma possível o Mundial.""É verdade que vamos sair a ganhar aos poucos. No Europeu, poucos nos davam crédito e encantámos os adeptos. Notámos o carinho deles. É das coisas mais bonitas que podes sentir na seleção. Vamos tentar manter esse crédito e oxalá que ganhemos e conquistemos algo mais.""Desde o primeiro momento em que sai do Sporting, mostrei confiança no projeto. É um bom projeto. Querem formar uma equipa ganhadora e isso passa por não ter só 11 jogadores, mas ter bastantes para rodar e podermos conquistar coisas. Certamente que vou ter mais minutos."