Sarabia com elogios à qualidade defensiva e ofensiva de Portugal: «É uma grande seleção»

O avançado espanhol Pablo Sarabia deixou esta terça-feira elogios a Portugal, seleção que a Espanha defronta na quinta-feira em Sevilha, em jogo da primeira jornada do grupo 2 da Liga das Nações A em futebol.

"Portugal, como temos visto, é uma grande seleção, tem muita qualidade, quer defensiva, como ofensiva. Tiveram francas dificuldades para se qualificarem para o Mundial, mas já lá estão", assinalou o extremo espanhol em conferência.

Sarabia, que na última época jogou no Sporting, por empréstimo do Paris Saint-Germain, foi também questionado sobre Matheus Nunes, um dos eleitos do selecionador Fernando Santos, depois dos elogios que o médio mereceu da parte de Pep Guardiola.

"Tive a sorte de jogar todo o ano com o Matheus Nunes, tem umas qualidades físicas espetaculares, uma mudança de ritmo, é muito polivalente, defensiva e ofensivamente. Evoluindo como o tem feito, pode ser um grandíssimo jogador", acrescentou.

Em relação à Liga das Nações, que Portugal venceu em 2019 e a Espanha foi finalista vencida em 2021, perdendo na final com a França (2-1), Sarabia diz que 'La Roja' encara os próximos quatro jogos para vencer.

"É uma competição que nos motiva. Acontece depois de termos parado há duas semanas, continuámos a treinar, não nos desligámos, temos quatro jogos que temos de tentar ganhar para continuarmos a confiar e a acreditar neste projeto", adiantou.

No final, o avançado ainda abordou parte do futuro, que se mantém uma incógnita depois de ter estado cedido ao Sporting.

"Quero focar-me nestes quatro jogos (...) e quando terminar logo se vê qual a melhor opção. Obviamente o que quero é jogar, e sentir-me importante, veremos se a situação é sair [do PSG] ou não", disse ainda.

O jogo entre Espanha e Portugal disputa-se na quinta-feira às 19:45 (horas de Lisboa), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.

É o primeiro de uma série de quatro jogos que as seleções realizam em junho, com a fase de grupos a terminar em setembro, com mais dois jogos, apurando-se o primeiro de cada grupo para a 'final four'.