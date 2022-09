Schick antevê “bom jogo” diante de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Patrik Schick está de regresso à seleção da República Checa quase um ano depois. O avançado do Bayer Leverkusen, que falhou o duelo da 1ª volta, em Alvalade, por lesão, ainda procura a melhor forma, mas motivação não falta. "Estou feliz por estar de volta", disse o jogador de 26 anos, ao site da federação checa. Com 3 golos em 10 jogos, Schick quer ajudar os checos a continuarem na Liga A, mesmo sem jogar de início. "Tenho algum estatuto na seleção, mas o que importa é o que fazemos em campo. Só prometo dar o meu melhor", vincou, abordando ainda o duelo com Portugal: "Podemos fazer um bom jogo e conseguir um resultado positivo."