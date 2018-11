Seferovic: «Foi o meu primeiro hat-trick e espero que não seja o último»

Haris Seferovic continua a confirmar na seleção suíça o bom momento por que passa no Benfica. O avançadoapontados pela formação helvética à Bélgica e no final do encontro disse que agora regressa com "um bom sentimento" à Luz."Foi o meu primeiro hat-trick e espero que não seja o último. Agora regresso ao Benfica com um bom sentimento", afirmou, em declarações reproduzidas pela imprensa do seu país. "Entrámos no jogo e era uma questão de tempo até os golos começarem a entrar. Praticámos um bom futebol e marcámos cinco bons golos."O selecionador Vladimir Petkovic não poupou nos elogios a Seferovic: "Não fiquei surpreendido com o Seferovic. Ele mostra em todos os treinos e em todos os jogos que pode ser muito importante para nós, e assim foi."