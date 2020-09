Seferovic, o 'Senhor Liga das Nações': ninguém marca mais do que o benfiquista

Haris Seferovic nasceu talhado para a Liga das Nações - pelo menos é o que os números indicam. O avançado suíço do Benfica voltou a fazer o gosto ao pé esta quinta-feira, na jornada inaugural da prova de seleções, na derrota (2-1) da Suíça na deslocação à Ucrânia com um golo de belo efeito e deu continuidade aos números que o destacaram na primeira edição.

Apesar do resultado desfavorável, este é um dado que servirá de consolo para o avançado das águias, que terminou a primeira edição da Liga das Nações - conquistada por Portugal, após bater a Holanda na final disputada no Estádio do Dragão - como o melhor marcador, com 5 golos. Números que o deixaram à frente de jogadores como Romelu Lukaku (Bélgica, 4), Sergio Ramos (Espanha, 3) ou até mesmo de André Silva (Portugal, 3). Registo esse que ganha ainda mais destaque quando se somam os números das duas edições que o avançado benfiquista tem, até ao momento, na prova, uma vez que já conta com 6 golos apontados em 7 jogos realizados num total de 618 minutos em campo (marca um golo a cada 103 minutos).