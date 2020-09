Seleção checa com 21 estreantes em nova convocatória após surto de Covid-19

A seleção de futebol da República Checa nomeou este domingo uma nova convocatória para o jogo com a Escócia, na segunda-feira, com 21 estreantes e o selecionador dos sub-18 chamados, após um surto de Covid-19 afastar a equipa principal.

A nova formação inclui 21 estreantes e todos os 23 chamados disputam a Liga checa, com o 'veterano' Roman Hubnik, de 36 anos, a ser escolhido como 'capitão', depois de se ter retirado do futebol internacional há quatro anos.

Também o selecionador sub-18, David Holoubek, foi chamado a liderar a equipa principal, uma vez que todos os elementos habituais da formação, entre jogadores e 'staff', foram afastados e colocados em quarentena.

"Não podemos dar garantias de nada, mas os jogadores que vão alinhar estarão determinados em lutar pelo resultado. (...) Embora a Escócia seja, provavelmente, favorita, não vamos dar nada sem luta", explicou Holoubek.

O selecionador sub-18 vai comandar uma equipa em que apenas Hubnik e Stanislav Tecl já jogaram pela seleção 'AA', além de cinco jogadores com 20 anos ou menos.

Segundo a agência noticiosa AFP, o médio do West Ham Tomas Soucek e o avançado da Roma Patrik Schick não compareceram no jogo de sexta-feira, em que a República Checa venceu a vizinha Eslováquia por 3-1, uma vez que estiveram em contacto com um membro da direção da seleção, que testou positivo a covid-19 no início da semana.

O jogo com a Escócia, que empatou a uma bola com Israel, está agendado para a cidade checa de Olomouc, pelas 19:45 (hora de Lisboa). Apesar de a federação local ter indicado o adiamento, no sábado, a UEFA confirmou que o jogo "vai ocorrer conforme programado", forçando a nova convocatória.