Seleção Nacional cumpre treino com todos exceto Bruno Varela

A seleção portuguesa de futebol cumpriu esta sexta-feira com todos os convocados, exceto o guarda-redes Bruno Varela, substituto de Anthony Lopes, novo treino de preparação para o encontro de domingo com a França, em Saint-Denis.

"A seleção nacional continuou a preparação para o encontro com a França na Cidade do Futebol, onde os convocados, com exceção de Bruno Varela, ainda por integrar no grupo, evoluíram no relvado", divulgou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na nota, a FPF nada avança sobre os novos testes à covid-19 que os jogadores lusos tiveram de realizar, depois do positivo a Anthony Lopes, excluído do grupo, mas o facto de todos terem treinado, exceto Varela, indicia a ausência de mais positivos.

Anthony Lopes foi o segundo jogador a ser dispensado da equipa das 'quinas' devido a teste positivo à covid-19, depois do defesa central José Fonte, que cedeu o lugar na terça-feira a Domingos Duarte.

Em relação à convocatória inicial, registou-se também a ausência do defesa Mário Rui, que ficou impedido de sair de Itália devido à deteção de vários casos de covid-19 no plantel do Nápoles. Para o seu lugar, chegou Nuno Sequeira.

O caso de Anthony Lopes esteve na origem de alterações no programa da seleção das 'quinas', nomeadamente no que respeita à viagem para França, adiada para sábado, sendo que o treino de hoje passou da manhã para a tarde.

Para sábado, o selecionador "Fernando Santos e um jogador ainda por designar farão, às 12:30, a conferência de imprensa de antevisão do encontro", noticiou a FPF, avançando que se seguirá a viagem para Paris.

Portugal defronta no domingo a França, naquele que será o regresso dos campeões europeus ao Stade de France, após o histórico triunfo de 2016, na final do Europeu, num embate entre os dois primeiros classificados do Grupo 3 da Liga das Nações.

No agrupamento da Liga A da Liga das Nações, o detentor do troféu Portugal e a campeã mundial França somam seis pontos, com a formação das 'quinas' a ter vantagem na diferença de golos, enquanto Suécia e Croácia seguem a zero.

Depois do embate com os franceses, Portugal recebe na quarta-feira, em Alvalade, a Suécia, que já bateu fora, na segunda jornada, por 2-0, com dois golos de Cristiano Ronaldo, o 100.º e o 101.º pela formação das 'quinas'.