Seleção Nacional faz treino de recuperação e viaja hoje para a Croácia

A seleção portuguesa viaja este domingo para a Croácia, onde na terça-feira encerra a participação na segunda edição da Liga das Nações A, depois da derrota sofrida sábado na receção à França, no Grupo 3 da prova.

A formação comandada por Fernando Santos vai realizar um treino de recuperação da parte da manhã, na Cidade do Futebol, em Oeiras, à porta fechada, viajando depois do almoço para a Croácia.

No sábado, a seleção nacional, detentora do troféu, falhou a qualificação para a 'final four' da Liga das Nações, ao perder por 1-0 na receção à França, que, por seu lado, garantiu a presença nas meias-finais, quando falta disputar uma jornada da fase de grupos.

Os gauleses assumiram a liderança do Grupo 3, com 13 pontos, mais três do que Portugal, que vai encerrar a participação na prova diante da Croácia, derrotada por 2-1 frente à Suécia.

Se o jogo pouco contará para a equipa das 'quinas', o mesmo não se aplica à Croácia, que ainda luta por assegurar a manutenção na Liga das Nações A. Os croatas ocupam o terceiro posto, com os mesmos três pontos dos suecos, quartos e últimos colocados, que na derradeira ronda visitam a França.

O jogo entre Portugal e Croácia, da sexta e última jornada do Grupo 3 da Liga das Nações A, está agendado para terça-feira, a partir das 19:45 (hora de Lisboa), em Split.