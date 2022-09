Selecionador da Noruega aplaude Haaland: «Surgiu com uma ideia de génio»

Erling Haaland começou a época em grande no Man. City e, agora, está focado em ajudar a Noruega na luta pela subida à Liga A. Na seleção, o avançado conta com um apoio extra: o fisioterapeuta Mario Pafundi seguiu com ele, assegurando assim o acompanhamento diário do craque dos citizens. O selecionador Stale Solbakken confirmou a presença do ‘reforço’ na concentração da equipa, que se prepara enfrentar a Eslovénia e a Sérvia. "Temos 26, 27 jogadores e isso é muito trabalho para dois fisioterapeutas. Há algum tempo que estávamos a pensar em acrescentar um terceiro e foi então que o Haaland surgiu com uma ideia de génio e conseguimos contratar Mario Pafundi", explicou o treinador norueguês.A ideia é que o fisioterapeuta italiano mantenha com Haaland a rotina que tem no City, de modo a evitar lesões. O avançado, de 22 anos, sofreu vários problemas físicos na temporada anterior, ainda no Dortmund, situação que Guardiola quer evitar, ou não fosse Haaland responsável por 14 golos dos citizens esta época.