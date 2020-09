Selecionador da Suécia: «Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo»

Janne Andersson, selecionador da Suécia, não tem dúvidas de que Cristiano Ronaldo "decidiu o jogo" entre Portugal e Suécia, em jogo da Liga das Nações, encontro em que o avançado português chegou aos 101 golos pela Seleção Nacional.





"Nunca é bom perder um jogo. Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo. Foi ele que decidiu o jogo. Com menos um jogador, foi difícil para nós. O final da primeira parte foi determinante no destino deste jogo. Foi o lance chave. A expulsão e depois o livre de Ronaldo. Ainda tentámos surpreender na segunda parte com dois avançados, mas não foi possível", apontou o técnico, em declarações no final da partida.