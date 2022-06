Selecionador da Suíça: «Cristiano Ronaldo não tem valor no banco»

Depois da derrota (1-2) frente à Rep. Checa, a Suíça tem um duro teste na 2.ª jornada da fase de grupos da Liga das Nações. Na antevisão ao jogo frente a Portugal, Murat Yakin, selecionador helvético, deixou elogios à Seleção Nacional."Portugal tem jogadores fabulosos e conseguem formar duas equipas temíveis. Vimos o jogo deles frente à Espanha. É bom jogar contra adversários deste nível. Vai ser bom para desfrutar, vamos jogar sem pressão. Somos uma equipa coesa e queremos corrigir os erros do último jogo."Questionado sobre a ausência de Cristiano Ronaldo no onze inicial frente à Espanha, o técnico espera que Fernando Santos não repita a aposta. "Estou à espera que joguem com ele. Estão a jogar em casa e suponho que vá ser titular. É uma grande alegria jogar contra jogadores como ele. O Cristiano Ronaldo não tem valor no banco."Yakin foi ainda questionado sobre Seferovic. "Vou esperar pelo treino e depois decidir quem está apto para jogar. Seferovic não jogou muito no último mês, mas sei que treinou bem. Mas é muito cedo para dizer se ele vai jogar amanhã ou não."