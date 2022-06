Selecionador da Suíça deixa aviso: «Estão a tentar dividir-nos e não vamos aceitar isso»

Murat Yakin, selecionador suíço, e Granit Xhaka, capitão da equipa helvética, fizeram este sábado a antevisão ao duelo de amanhã frente a Portugal em Genebra (19h45), válido pela 4.ª jornada do grupo A2 da Liga das Nações."Temos um caráter muito forte e o nosso objetivo é ter sucesso. O que mais importa no final do dia é a seleção. As pessoas estão a tentar dividir-nos e não vamos aceitar isso. Estamos a lutar com tudo"."Não posso fazer um resumo de tudo o que aconteceu. O nosso foco é sempre o próximo jogo. Vamos apresentar uma outra equipa contra Portugal, mas não podemos comparar os adversários. Temos de fazer uma análise correta. Mostrámos aos jogadores o que foi negativo e positivo e amanhã vamos ter outro jogo. Cometemos muitos erros na defesa. E na Liga das Nações não se pode cometer estes erros. Mas melhorámos muito contra Espanha. Não vamos controlar durante 90 minutos contra Espanha, mas fomos dominadores na maioria da 2ª parte. Temos uma condição forte e inteligência. São as ideias mais importantes deste jogo"."Falámos com o guarda-redes. Todos vão ter a sua chance. Alterações no ataque? Vamos ver isso depois do treino. Vamos avaliar a condição dos jogadores. Não quero mudar muito, até pela forma como jogámos contra Espanha"."Não podemos contar isso aqui, mas foi importante. Granit não fez parte da equipa durante o outono e falámos das alterações táticas. Ele sofreu lesões e foi importante que o capitão, que não fez parte da equipa no treino em Marbella, saiba das mudanças. Foi importante para mim visitar o nosso capitão e ouvir a sua opinião. Ele é um líder e vai permanecer assim"."Portugal é muito forte, pode sempre ganhar. Mas mais importante é como nós poderemos jogar. Não falamos demasiado sobre Portugal. Estamos focados no nosso jogo"."Também passámos por isso contra a Espanha, a maioria dos adeptos eram espanhóis. Espero que a maioria dos adeptos amanhã seja Suíça"."Estou a gostar, cada treinador tem a sua própria filosofia e ideias. Não é o primeiro treinador que o faz. Já jogámos com uma linha de três defesas, mas agora é de cinco. É a filosofia do treinador. Temos de implementar as ideias que ele traz. Às vezes funciona outras, outras não... é o futebol. Devemos evitar interpretações. E não somos menos equipa por termos perdido os últimos jogos. Estamos sempre a esperar muito. Jogámos contra Portugal e Rep. Checa… Espanha… foi exigente, mas vamos sempre com intenção de ganhar. Portugal tem grande qualidade. Mas o nosso forte sempre foi o espírito de equipa. Mostrámos isso contra a Espanha. Podemos criar dificuldades. Mostrámos mais coragem contra a Espanha na segunda parte. Acho que vamos ser outra equipa contra Portugal"."Claro que queremos jogar contra os melhores e Ronaldo é o melhor. É uma pena que ele não jogue amanhã, mas já nos fez alguns golos, se calhar é melhor para nós ele não jogar. Mas não vai ser mais fácil. Vão entrar outros jogadores com vontade de se mostrarem"."A parte mental é mais difícil que a física, mas os jogadores que aqui estão têm de jogar com garra. Fiz uma boa temporada em Inglaterra apesar das lesões. Se estiver numa boca condição física. Mostro as minhas exibições em campo".