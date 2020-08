Sérgio Oliveira: «É sempre um orgulho representar o nosso país»

O médio Sérgio Oliveira mostrou esta segunda-feira satisfeito pelo regresso às escolhas de Fernando Santos na seleção portuguesa de futebol e assumiu que o duelo de sábado com a Croácia, da Liga das Nações, vai ser "muito difícil".

"Pessoalmente, é excelente que o jogo seja no Estádio do Dragão. Ganhámos lá a Liga das Nações e creio que vamos ser novamente felizes. É sempre um orgulho representar o nosso país e esta chamada é o culminar de uma excelente época no clube", disse o médio do FC Porto, em declarações disponibilizadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Oliveira, que esta temporada ajudou os dragões a conquistarem a 1.ª Liga e a Taça de Portugal, tem apenas três jogos pela seleção nacional e último aconteceu em 14 de outubro de 2018, num particular na Escócia (vitória por 3-1).

Sobre o duelo com a Croácia, que marca o arranque do Grupo 3 da Liga das Nações, o médio lembrou que o rival de sábado é atualmente o vice-campeão mundial.

"O objetivo é ganhar. Não somos favoritos, mas sim candidatos a ganhar e é assim que entramos em todas as competições. Sabemos que vamos ter pela frente o vice-campeão mundial e que vai ser um jogo difícil, mas vamos entrar em campo com a ambição de ganhar", frisou.

Sérgio Oliveira confessou ainda que Portugal vai ter um "curto espaço de tempo" para preparar o jogo com os croatas, mas garantiu que os jogadores vão "estar preparados".

Os atuais campeões europeus começaram esta segunda-feira a preparar o duelo com a Croácia, com um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, em que o selecionador Fernando Santos contou com os 25 jogadores convocados, incluindo o capitão Cristiano Ronaldo e os estreantes Rui Silva, guarda-redes do Granada, e Francisco Trincão, extremo transferido recentemente do Sporting de Braga para o FC Barcelona.

Antes da sessão, que foi realizada à porta fechada como medida de prevenção contra a pandemia da covid-19, jogadores, treinadores e o restante 'staff' da seleção nacional efetuaram testes ao novo coronavírus, com os resultados a serem todos negativos.

Portugal, atual detentor da Liga das Nações, volta a treinar na terça-feira, novamente na Cidade do Futebol, às 10h30, num apronto que será outra vez à porta fechada.

Pela primeira vez, todos os 25 jogadores convocados por Fernando Santos estão instalados na chamada 'Casa dos Atletas' até viajarem no final da semana para o Porto, onde vão defrontar os atuais vice-campeões mundiais, na primeira jornada do Grupo 3.

Três dias depois do duelo no Estádio do Dragão, Portugal desloca-se a Solna, nos arredores de Estocolmo, para defrontar a Suécia.