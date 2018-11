Sergio Ramos: «Convidaria muita gente a passar um dia comigo...»

Sergio Ramos rebateu esta quarta-feira as críticas de que é alvo e convidou mesmo quem não o conhece para passar um dia com ele."Sempre fui o primeiro a meter o pé na lama. Convidaria muita gente para passar um dia comigo e ver como vivo o futebol para que saibam do que falam. Respeito o futebol", referiu o defesa central espanhol em conferência de imprensa.O jogador do Real Madrid e da seleção espanhola mostrou-se ainda feliz com os elogios que recebeu do selecionador Luis Enrique: "Fico contente quando os que sabem da minha dedicação nesta profissão são justos. Fico grato quando todos os treinadores que tive falam bem de mim".