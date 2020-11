Sergio Ramos falhou dois penáltis e no segundo tentou uma... Panenkada

O jogo desta noite diante da Suíça era histórico, pois colocava Sergio Ramos como jogador europeu mais internacional de sempre, mas o único ponto para o defesa espanhol recordar foi mesmo esse. É que, mal a bola começou a rolar tudo mudou. Especialmente pelo facto de o jogador do Real Madrid, habitualmente mortífero nos penáltis, ter conseguido a proeza de falhar dois no mesmo encontro, com a particularidade de no segundo... ter tentado uma Panenkada.





SERGIO RAMOS DE RÈCORD!



En 100 anys d’història de la @SeFutbol, @SergioRamos és el primer jugador que falla dos penals en un mateix partit!#SuizaEspaña pic.twitter.com/LqxBQmx0UD — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) November 14, 2020

No final, o resultado ficou em 1-1 e a Espanha foi ultrapassada pela Alemanha no topo do Grupo da Liga das Nações.