Série incrível da Espanha chega ao fim de forma surpreendente em Kiev

Um ano e onze meses depois, ao cabo de 15 encontros, a Espanha voltou a perder. Aconteceu esta terça-feira, no encontro com a Ucrânia, disputado em Kiev, que acabou por virar do avesso um incrivelmente equilibrado Grupo 4 da Divisão A da Liga das Nações.





Num jogo no qual apresentou na frente uma dupla de ataque com dois dos jogadores da 'moda' (Adama Traoré e Ansu Fati), a Roja acabou por ver chegar ao final a tal incrível sequência, que havia começado na vitória sobre a Bósnia, a 18 de novembro de 2018. De lá para cá, em 15 encontros, a Espanha tinha alcançado onze vitórias e apenas quatro empates, com 38 golos marcados e 6 sofridos.Apesar deste registo de golos, superior a dois por jogo, de notar que os últimos três jogos da Roja foram particularmente fracos nesse particular, com apenas um tento marcado (diante da Suíça). De notar que esta foi a terceira derrota com Luis Enrique no comando da seleção espanhola.