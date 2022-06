Serviço áudio para invisuais em Alvalade nos jogos de Portugal na Liga Nações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai disponibilizar um serviço de comentário áudio destinado a pessoas invisuais nos próximos jogos da seleção portuguesa, as receções à Suíça e à República Checa, no Estádio José Alvalade, Lisboa.

"De forma a poder experienciar e desfrutar da emissão de comentário áudio descritivo, os adeptos necessitam de se fazer acompanhar de um rádio FM e auscultadores. A emissão será difundida na frequência 104.80 MHz, apenas no recinto do estádio", lê-se no sítio oficial da FPF na Internet.

Após o empate de quinta-feira na visita à Espanha (1-1), Portugal defronta domingo a Suíça, pelas 19:45, e a República Checa, no mesmo horário, na quinta-feira, no Grupo 2 da Liga das Nações A.

A República Checa lidera o agrupamento, com três pontos, seguindo-se Portugal e Espanha, com um, e a Suíça, ainda sem qualquer ponto.