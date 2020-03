França no caminho de Portugal na fase de grupos da Liga das Nações

17h37 - E aí está a composição da Liga A!





: Polónia, Bósnia e Herzegovina, Itália e Holanda: Islândia, Dinamarca, Bélgica e Inglaterra: Croácia, Suécia, França e PORTUGAL: Alemanha, Ucrânia, Espanha e Suíça17h36 - As primeiras bolas a sair são do Pote 4, onde estão Croácia, Polónia, Alemanha e Islândia.17h32 - E agora chega a parte que mais interessa aos portugueses, a definição da Liga A, a divisão principal. O responsável por tirar as bolas é Luís Figo.17h25 - Vem agora a definição da Liga B, com Rafael van der Vaart a ser o responsável pela saída das bolas.: Roménia, Irlanda do Norte, Noruega e Áustria: Israel, Eslováquia, Escócia e Rep. Checa: Hungria, Turquia, Sérvia e Rússia: Bulgária, Rep. Irlanda, Finlândia e País de Gales17h18 -, à 'boleia' de Philippe Senderos:: Azerbaijão, Luxemburgo, Chipre e Montenegro: Arménia, Estónia, Macedónia do Norte e Geórgia: Moldávia, Eslovénia, Kosovo e Grécia: Cazaquistão, Lituânia, Bielorrússia e Albânia17h11 - Malta é a primeira seleção a sair, para o Grupo D1.Eis a composição dos grupos da: Malta, Letónia, Andorra e Ilhas Feróe: San Marino, Gibraltar e Liechtenstein17h07 - David Seaman é o primeiro convidado a surgir no palco, tendo como missão ajudar a definir as equipas da Liga D.17h00 - Arranca o sorteio!- De notar que, ao contrário da edição inaugural, a 'nova' Liga das Nações passará a ter grupos de quatro equipas, sendo que Portugal entra este sorteio no Pote 1, destinado às quatro equipas que marcaram presença na 'final four' realizada no ano passado precisamente no nosso país.- Detentora do troféu da Liga das Nações, a Seleção Nacional ficará esta tarde a conhecer os adversários na defesa do título conquistado no ano passado, num sorteio a realizar no Beurs van Berlage Conference Centre, em Amesterdão, na Holanda, no qual se irá estrear um novo formato para a mais jovem prova da UEFA