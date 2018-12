Sorteio da final-four da Liga das Nações, em direto

Our road to the finals



Nog 30 minuten tot de loting! #NationsLeague pic.twitter.com/wyuXIA9MUX — OnsOranje (@OnsOranje) 3 de dezembro de 2018

Portugal has been formally appointed host of the 2019 UEFA #NationsLeague finals



The semi-finals and final will be held between Porto's Estádio do Dragão and the Estádio D. Afonso Henriques in Guimaraes #UEFAExCo



?? 5 to 9 June 2019 pic.twitter.com/oPLMWiGDUO — UEFA (@UEFA) 3 de dezembro de 2018

13h33- Gary Messett e Robbie Keane são convidados para o palco para ajudarem com o sorteio.13h30- Phil Townsend já fala, recordando o percurso de cada uma das equipas. É mostrado um vídeo das equipas finalistas.13h26- Recorde-se que a final-four começa no dia 5 de junho e quatro dias antes ocorre a final da Liga dos Campeões. Veremos então também que jogadores vão marcar presença no Porto e em Guimarães.13h24- Surge entretanto preocupação à volta do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, por poder ter lugares insuficientes para os jogos da final-four.13h20- Tudo pronto para arrancar a cerimónia. Faltam 10 minutos.13h04- A Holanda recordou os obstáculos que teve de ultrapassar (Alemanha e França) para chegar à final-four. Recorde-se que Portugal eliminou Itália e Polónia, A Suíça derrotou Bélgica e Islândia e a Inglaterra deixou de fora Espanha e Croácia.12h54- Robbie Keane já está pronto para o sorteio e resistiu (por pouco) à tentação de tocar no troféu da Liga das Nações.12h48- Fernando Santos, Vladimir Petkovic, Gareth Southgate ou Ronald Koeman. Um deles vai conduzir a sua seleção ao triunfo na Liga das Nações.12h38- A UEFA acaba de formalizar Portugal como o anfitrião da final-four da Liga das Nações. Os recintos, como já se sabia, vão ser o Estádio do Dragão (Porto) e o Estádio D. Afonso Henriques (Guimarães)12h25: O sorteio vai ser conduzido por Phil Townsend, diretor de comunicação da UEFA, e auxiliado por Giorgio Marchetti, secretário geral da UEFA. Robbie Keane, adjunto da seleção irlandesa, e Gary Messett também participamBoa tarde! Portugal conhece esta segunda-feira o adversário nas meias-finais da Liga das Nações, num sorteio em que já sabe que terá o estatuto de anfitrião da fase final da nova prova da UEFA.vai acompanhar tudo em direto.Porto e Guimarães vão receber a primeira fase final da Liga A, com Holanda, Inglaterra e Suíça a juntarem-se à Seleção Nacional na luta pelo troféu.Antes do sorteio, por ser o anfitrião, Portugal já sabe que irá disputar a primeira meia-final, a 5 de junho, no Estádio do Dragão ou no Estádio D. Afonso Henriques, numa competição que tem a final agendada para 9 do mesmo mês.Alem do troféu, a vitória na Liga A permite um encaixe de seis milhões de euros, que se juntam aos 4,5 de já ter alcançado a fase final.O sorteio está agendado para as 13h30, em Dublin.