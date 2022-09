Sporar engana Haaland

Os holofotes do Eslovénia-Noruega estavam centrados em Erling Haaland e, sempre no sítio certo, o 'ciborgue' aproveitou uma fífia da defesa adversária no início da segunda metade para bater Oblak e faturar o sexto golo em cinco partidas nesta edição da Liga das Nações (leva já 21G em 22J pela Noruega). No entanto, desta vez não se ficou a rir, isto porque Sporar, antigo avançado do Sporting, foi uma das figuras do triunfo esloveno (2-1), apontando o primeiro golo da reviravolta (68’). Já na reta final, Sesko, jovem dianteiro do Salzburgo, garantiu os três pontos com um remate de fora da área aos 81’. Nota ainda para o médio benfiquista Aursnes, que foi lançado aos 70’.

Mitrovic destrói

Mitrovic, ponta de lança do Fulham de Marco Silva, foi o herói do triunfo da Sérvia (4-1) diante da Suécia com um hat trick. A equipa de Dragan Stojkovic igualou a Noruega na liderança do Grupo 4 da Liga B, mas Haaland e companhia estão à frente devido à diferença de golos. Ambas medem forças na última jornada, em Oslo.