Steve Mandanda testa positivo e falha jogos contra Suécia e Croácia

O guarda-redes francês Steve Mandanda acusou positivo no teste à covid-19 e vai falhar as partidas da seleção gaulesa relativas à Liga das Nações contra a Suécia e a Croácia, anunciou a federação francesa.

"Steve Mandanda testou positivo à covid-19 e, no segundo teste, o guarda-redes voltou a testar positivo", revelou a entidade, assinalando que o jogador que é orientado por André Villas-Boas no Marselha vai deixar o estágio da seleção na sexta-feira.

Face aos resultados positivos nos exames ao novo coronavírus, Mandanda falha os jogos contra a Suécia e a Croácia, do grupo C, que conta também com Portugal.